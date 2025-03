“L’incontro con il presidente Zelensky direi che non ha funzionato benissimo, dal suo punto di vista. Credo che abbia esagerato. Noi stiamo cercando la pace, non cerchiamo qualcuno che si presenti come potenza forte e poi non faccia la pace”. Lo ha detto Trump a margine dell’incontro con il leader ucraino nello Studio Ovale, in partenza dalla Casa Bianca per Mar-a-Lago. Parlando ai giornalisti il presidente Usa ha detto di volere un cessate il fuoco “immediato” tra Russia e Ucraina e ha avvertito Zelensky che perderà il sostegno degli Stati Uniti nel caso in cui non firmasse un accordo di pace.

