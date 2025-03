I primi casi registrati a fine gennaio. Si ipotizza una fonte d'acqua contaminata

Le autorità del Congo stanno indagando su una malattia misteriosa che ha causato la morte di almeno 60 persone a meno di 48 ore dall’insorgere di sintomi come febbre, dolori, brividi, sudorazione, torcicollo, naso che cola o sanguina, tosse, vomito e diarrea. I medici stanno indagando su più di 1.000 casi emersi dalla fine di gennaio in cinque villaggi della provincia di Equateur.

L’indagine dell’Oms

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) sospetta che la fonte d’acqua in una delle aree, nel Congo nordoccidentale, possa essere stata contaminata. Il dottor Michael Ryan, capo delle emergenze dell’Oms, ha detto durante un briefing online che per uno dei villaggi c’è “un livello molto forte di sospetto di un evento di avvelenamento legato alla contaminazione di una fonte d’acqua“. Ryan non ha chiarito se si riferisse a contaminazione accidentale, negligenza o azione deliberata. Non ha nemmeno indicato quale sia il villaggio in cui si sospetta l’avvelenamento. “Non smetteremo di indagare fino a quando non saremo sicuri che la vera causa di ciò che sta accadendo qui sia pienamente investigata”, ha assicurato Ryan.

I casi

Casi della malattia misteriosa sono stati individuati per la prima volta a fine gennaio nel villaggio di Boloko, dopo che tre bambini hanno mangiato un pipistrello e sono morti nel giro di 48 ore. A Boloko sono stati registrati dodici malati e otto decessi in totale, senza nuovi casi da gennaio, precisano le autorità, aggiungendo che quasi la metà dei decessi si è verificata entro poche ore dall’inizio dei sintomi. Il villaggio di Bomate, nella zona sanitaria di Basankusu, a circa 200 chilometri da Boloko, è stato il più colpito: il 98% dei casi e l’86% dei decessi sono stati registrati lì. La crisi sanitaria ha suscitato paura tra i residenti, alcuni dei quali sono fuggiti dai villaggi per evitare di ammalarsi. L’Oms ha riferito che centinaia di pazienti sono risultati positivi alla malaria, una malattia comune nella regione.

