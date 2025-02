Scoperta in tre bambini che avevano mangiato un pipistrello, ecco cosa è successo

In Congo una malattia misteriosa scoperta per la prima volta in tre bambini che avevano mangiato un pipistrello ha rapidamente ucciso più di 50 persone. E’ successo nel nord-ovest del Paese nelle ultime cinque settimane. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie locali. L’intervallo tra l’insorgenza dei sintomi, che comprendono febbre, vomito ed emorragie interne, e la morte è stato di 48 ore nella maggior parte dei casi e “questo è ciò che è veramente preoccupante”, ha detto Serge Ngalebato, direttore medico dell’ospedale di Bikoro, un centro di monitoraggio regionale.

Questi sintomi di “febbre emorragica” sono comunemente collegati a virus noti per essere mortali, come l’Ebola, la dengue, il Marburg e la febbre gialla, ma i ricercatori li hanno esclusi sulla base dei test effettuati su più di una dozzina di campioni raccolti finora. L’ultimo focolaio di malattia nella Repubblica Democratica del Congo è iniziato il 21 gennaio, con 419 casi registrati e 53 decessi.

Cosa è successo

L’epidemia è iniziata nel villaggio di Boloko dopo che tre bambini hanno mangiato un pipistrello e sono morti nel giro di 48 ore, ha dichiarato lunedì l’ufficio africano dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Da tempo si teme che le malattie possano passare dagli animali all’uomo nei luoghi in cui gli animali selvatici sono comunemente mangiati.

Dopo che il secondo focolaio della misteriosa malattia è iniziato nel villaggio di Bomate il 9 febbraio, campioni provenienti da 13 casi sono stati inviati all’Istituto nazionale per la ricerca biomedica nella capitale del Congo, Kinshasa, per essere analizzati, ha detto l’Oms. Tutti i campioni sono risultati negativi per le comuni malattie da febbre emorragica, anche se alcuni sono risultati positivi per la malaria. L’anno scorso, un’altra misteriosa malattia simil-influenzale che ha ucciso decine di persone in un’altra parte del Congo è stata identificata come un probabile tipo di malaria.

