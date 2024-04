Lo sguardo dei fedeli sarà rivolta a ovest: se sarà visibile la nuova luna l'Eid al-Fitr inizierà domani, altrimenti bisognerà rispettare un altro giorno di digiuno

I musulmani di tutto il mondo si preparano per l’Eid al-Fitr, la festa che sancisce la fine del mese sacro del Ramadan e l’interruzione del relativo digiuno. Lo ricorda Al Jazeera. Dopo la preghiera del tramonto di oggi, 8 aprile, 29esimo giorno del Ramadan, lo sguardo dei fedeli sarà rivolto a ovest. Se sarà visibile la nuova luna l’Eid inizierà domani 9 aprile, altrimenti bisognerà rispettare un altro giorno di digiuno, portando a 30 giorni l’attuale mese del Ramadan. Il calendario islamico, infatti, si basa su quello lunare. Ne consegue che l’avvistamento della ‘falce’ della luna crescente potrebbe variare in base alla località da cui viene effettuata l’osservazione. Lo stesso avviene per l’inizio del Ramadan che può cambiare di regione in regione. Dopo l’avvistamento della luna nuova l’Eid viene annunciato in televisione, in radio e nelle moschee. Secondo i calcoli astronomici quest’anno il Ramadan dovrebbe durare 30 giorni. In Arabia Saudita l’Eid dovrebbe quindi iniziare il 10 aprile, mentre in altre località la festa potrebbe essere anticipata di qualche ora. La fine del mese sacro è attesa anche a Gaza, dove il Ramadan non ha portato l’attesa interruzione delle ostilità.

