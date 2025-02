Il presidente Donald Trump ha dichiarato ai giornalisti che non riesce a credere di aver detto che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sia un dittatore dopo averlo descritto come tale all’inizio di questo mese. Trump ha definito il leader di Kiev “un dittatore” per non aver tenuto elezioni in tempo di guerra, mentre gran parte dell’Ucraina è sotto l’occupazione russa, i suoi soldati sono in prima linea e il Paese è sotto legge marziale. Alla domanda di un giornalista se pensa ancora che Zelensky sia un dittatore, Trump ha detto: “L’ho detto? Non ci posso credere. Prossima domanda”.

