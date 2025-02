Il presidente Donald Trump afferma che un accordo di pace per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina è possibile, ma che deve essere concluso rapidamente, altrimenti potrebbe fallire. “Se non avverrà rapidamente, potrebbe non avvenire affatto“, ha detto Trump ai giornalisti nel corso della conferenza stampa alla Casa Bianca con il primo ministro britannico Keir Starmer. Trump ha già parlato al telefono con il presidente russo Vladimir Putin e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky delle sue idee per un accordo per porre fine al conflitto che dura da tre anni. Nelle prossime ore incontrerà Zelensky alla Casa Bianca per discutere ulteriormente delle prospettive di pace.

