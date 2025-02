C’era anche Eamon Martin, arcivescovo di Armagh e presidente della Conferenza episcopale irlandese, tra i fedeli che venerdì si sono recati davanti all’ospedale Gemelli per pregare per la salute di Papa Francesco. “Sono qui a Roma per un paio di giorni per degli incontri in Vaticano, in molti a casa mi hanno chiesto di dire una preghiera per il Papa, così ho pensato che questa mattina sarebbe stato bello venire qui all’ospedale”, ha dichiarato l’alto prelato. Bergoglio è ricoverato dal 14 febbraio scorso per curare una polmonite bilaterale. Secondo quanto riferito dalla sala stampa giovedì sera le condizioni del Papa sono in miglioramento.

