Scioperi e proteste in tutta la Grecia in occasione del secondo anniversario del disastro ferroviario del 28 febbraio del 2023, quando vicino a Tempe ci fu uno scontro frontale fra un treno passeggeri e un treno merci in cui morirono 57 persone. Nel centro di Atene ci sono stati momenti di tensione e scontri durante la manifestazione. Alcuni manifestanti incappucciati, dirigendosi verso l’esterno del Parlamento, avrebbero lanciato delle molotov. La polizia ha cercato di allontanare i manifestanti.

