Il leader della Casa Bianca ha annunciato che “in termini generali” le imposte saranno del 25% “sulle auto e su tutte le altre cose”

Il presidente americano, Donald Trump, ha dichiarato che presto presenterà la sua decisione in merito ai dazi nei confronti dell’Unione Europea. Il leader della Casa Bianca ha aggiunto che “in termini generali” i dazi saranno del 25% “sulle auto e su tutte le altre cose”. “A volte è difficile credere di dover offrire risposte a questo tipo di cose. Ma visto che l’avete chiesto, crediamo che l’Unione Europea, sin dalla sua fondazione, sia stata una manna per gli Stati Uniti. Perché creando un mercato unico ampio e integrato, l’Ue ha facilitato il commercio, ridotto i costi per gli esportatori dell’Ue e armonizzato standard e regolamenti in tutti i nostri stati membri. Di conseguenza, gli investimenti statunitensi in Europa sono altamente redditizi” è la replica del portavoce della Commissione europea, Olof Gill, rispondendo a una domanda sulle affermazioni di Donald Trump secondo cui ‘l’Ue è nata per fregare gli Usa‘, nel briefing quotidiano con la stampa.

“Le aziende americane sono state in grado di investire e generare entrate sostanziali proprio perché l’Ue è un grande mercato unificato che fa bene agli affari. Questo è anche uno dei motivi principali per cui il commercio transatlantico ammonta a oltre 1,5 trilioni di euro all’anno, rendendolo il più grande rapporto commerciale e di investimento bilaterale al mondo”, precisa.

“L’Unione Europea ritiene che dovremmo lavorare insieme per preservare queste opportunità per i nostri cittadini e le nostre aziende su entrambe le sponde dell’Atlantico, invece di lavorare l’uno contro l’altro, rappresentiamo il dialogo, l’apertura e la reciprocità. Siamo pronti a collaborare con voi, a patto che rispettiate le regole. Ma proteggeremo anche i nostri consumatori e le nostre aziende a ogni svolta. Non si aspettano di meno da noi e non meritano di meno da noi”, conclude.

Sanchez: “Difenderemo nostri interessi davanti a dazi ingiustificati”

“Come ha detto la Commissione europea, difenderemo i nostri interessi davanti a chi vuole attaccare le economie europee con dazi assolutamente ingiustificati e che minacciano velatamente la nostra sovranità economica”. Lo ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez nel suo intervento all’inaugurazione del centro di produzione aerospaziale avanzata di ITP Aero nei Paesi Baschi. “Siamo decisi e preparati per farlo”, ha proseguito il leader spagnolo, “l’Ue ci sta lavorando da mesi così come gli Stati membri, e adotteremo una risposta proporzionata a questa sfida, lo faremo uniti”, dando “aiuti ai settori che possono vedersi colpiti” da una possibile “guerra commerciale”, che speriamo “non si produca”, e che “non sarebbe giustificata nè giusta”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata