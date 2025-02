Migliaia di persone in maschera hanno affollato la piazza centrale Heumarkt a Colonia, in Germania, in occasione dell’inizio del Carnevale, una festa che attira turisti da tutto il mondo nella città tedesca. I presenti hanno ballato al ritmo di musica dal vivo indossando travestimenti di tutti i tipi. Le autorità hanno fatto sapere che le misure di sicurezza sono state implementate, dopo i recenti attentati. Le feste in strada strada e le sfilate continueranno per tutto il fine settimana fino al Mercoledì delle Ceneri, il 5 marzo, che segna l’inizio della Quaresima nel calendario cristiano.

