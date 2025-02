Accelererà la decarbonizzazione assicurando il futuro della produzione nel Continente. Previsto anche un piano d'azione per ridurre le bollette energetiche

La Commissione europea ha presentato il Clean Industrial Deal, un piano per sostenere la competitività e la resilienza dell’industria europea in un contesto di transizione ecologica. Lo ha comunicato l’Euroesecutivo con una nota.

Che cos’è il Clean Industrial Deal

Il Deal, spiega la Commissione, accelererà la decarbonizzazione, assicurando al contempo il futuro della produzione in Europa. Si concentra principalmente su due settori strettamente collegati: le industrie ad alta intensità energetica e le tecnologie pulite.

Industrie ad alta intensità energetica , in quanto richiedono un sostegno urgente per decarbonizzare ed elettrificare. Il settore deve far fronte a costi energetici elevati , concorrenza globale sleale e normative complesse, che ne danneggiano la competitività.

Le tecnologie pulite: al centro della competitività e della crescita future, nonché cruciali per la trasformazione industriale.

Anche la circolarità è un elemento centrale dell’accordo, poiché, spiega la Commissione, dobbiamo massimizzare le risorse limitate dell’UE e ridurre le dipendenze eccessive dai fornitori di materie prime di paesi terzi. L’accordo presenta misure che rafforzano l’intera catena del valore. Funge da quadro per adattare l’azione in settori specifici. La Commissione, infatti, presenterà un piano d’azione per l’industria automobilistica a marzo e un piano d’azione per l’acciaio e i metalli in primavera. Sono previste altre azioni su misura per l’industria chimica e delle tecnologie pulite. La comunicazione odierna individua i driver aziendali per il successo dell’industria nell’UE:

Costi energetici inferiori . L’energia a prezzi accessibili è il fondamento della competitività. La Commissione ha quindi adottato un piano d’azione per l’energia a prezzi accessibili per ridurre le bollette energetiche per industrie, aziende e famiglie. La legge accelererà l’introduzione dell’energia pulita, accelererà l’elettrificazione, completerà il nostro mercato energetico interno con interconnessioni fisiche e utilizzerà l’energia in modo più efficiente e ridurrà la dipendenza dai combustibili fossili importati .

Incrementare la domanda di prodotti puliti. L'Industrial Decarbonisation Accelerator Act aumenterà la domanda di prodotti puliti realizzati nell'UE, introducendo criteri di sostenibilità, resilienza e made in Europe negli appalti pubblici e privati. Con la revisione del Public Procurement Framework nel 2026, la Commissione introdurrà criteri di sostenibilità, resilienza e preferenza europea negli appalti pubblici per i settori strategici. L'Industrial Decarbonisation Accelerator Act lancerà anche un'etichetta volontaria di intensità di carbonio per i prodotti industriali, a partire dall'acciaio nel 2025, seguito dal cemento. La Commissione semplificherà e armonizzerà le metodologie di contabilizzazione del carbonio. Queste etichette informeranno i consumatori e consentiranno ai produttori di raccogliere un premio sui loro sforzi di decarbonizzazione.

“Di fronte agli elevati costi energetici e alla concorrenza globale agguerrita e spesso sleale, le nostre industrie hanno bisogno di un sostegno urgente. Questo Deal posiziona la decarbonizzazione come un potente motore di crescita per le industrie europee. Questo quadro può stimolare la competitività in quanto fornisce certezza e prevedibilità alle aziende e agli investitori che l’Europa rimane impegnata a diventare un’economia decarbonizzata entro il 2050“, scrive la Commissione europea.

Mobilitati 100 miliardi di euro

Nel breve termine, il Clean Industrial Deal mobiliterà oltre 100 miliardi di euro per sostenere la produzione pulita realizzata nell’UE. Tale importo include un ulteriore miliardo di euro di garanzie nell’ambito dell’attuale Quadro finanziario pluriennale. Inoltre, la Commissione adotterà un nuovo quadro per gli aiuti di Stato Clean Industrial Deal. Consentirà un’approvazione semplificata e più rapida delle misure di aiuti di Stato per l’implementazione delle energie rinnovabili, l’implementazione della decarbonizzazione industriale e la garanzia di una capacità produttiva sufficiente di tecnologie pulite. Rafforza il Fondo per l’innovazione e propone una Banca per la decarbonizzazione industriale, puntando a 100 miliardi di euro di finanziamenti, sulla base dei fondi disponibili nel Fondo per l’innovazione, entrate aggiuntive derivanti da parti dell’ETS e dalla revisione di InvestEU. Modificherà il regolamento InvestEU per aumentare la capacità di assunzione del rischio di InvestEU. Ciò mobiliterà fino a 50 miliardi di euro in investimenti privati e pubblici aggiuntivi, tra cui tecnologie pulite, mobilità pulita e riduzione dei rifiuti.

Ribera: “Non smantella il Green Deal ma lo attua”

“Il Clean Industrial Deal non mina nessuno degli obiettivi verdi. Non mina le prospettive. Non mette in discussione le domande o annulla ciò che abbiamo fatto in passato. Al contrario, entriamo nella fase di implementazione in cui dobbiamo andare in profondità per immergerci in come realizzare le cose nel modo più semplice, più efficiente e più efficace e contando sulla società”, ha commentato la vicepresidente esecutiva della Commissione europea, Teresa Ribera, in conferenza stampa. “Mi sento soddisfatta per quello che abbiamo fatto, non è un pacchetto che smantella quello che abbiamo fatto, ma che costruisce su quello che abbiamo fatto e che si fonda sulla transizione verde per ispirare la trasformazione dell’industria basica, scommettendo su quelli che sono i più innovatori, cercando la complicità delle imprese e con la convinzione che gli investitori privati preferiscono la semplicità purché ci sia coerenza in quello che offriamo”, spiega. “Quindi mi sento privilegiata e onorata di lavorare con i miei colleghi“, risponde a chi chiedeva di una difficoltà in seno al Collegio dei commissari.

Un piano d’azione per ridurre i costi delle bollette

Nell’ambito del piano del Clean Industrial Deal, la Commissione europea ha adottato un piano d’azione con misure a breve termine per ridurre i costi energetici, completare l’Unione energetica, attrarre investimenti ed essere meglio preparati per potenziali crisi energetiche. “Come componente chiave del Clean Industrial Deal, questo piano non solo porterà sollievo alle famiglie che devono affrontare bollette energetiche elevate, ma anche alle industrie che lottano con costi di produzione elevati, con risparmi complessivi stimati di 45 miliardi di euro nel 2025, che aumenteranno progressivamente fino a 130 miliardi di euro di risparmi annuali entro il 2030 e 260 miliardi di euro entro il 2040“, scrive l’Esecutivo Ue. Il piano si basa sulla recente riforma dell’Electricity Market Design, sul piano REPowerEU, sui progetti specifici per settore per eolico, solare e reti e sulla legislazione rivista su energia e clima nell’ambito del pacchetto Fit for 55. Accelerando gli investimenti in energia pulita e infrastrutture e portando trasparenza ed equità nei mercati del gas, l’energia può essere resa più accessibile. Un’ulteriore riduzione dei tempi di autorizzazione per le energie rinnovabili e le infrastrutture energetiche contribuirà anche ad abbassare i costi di produzione di energia.

Benefici fino a 43 miliardi l’anno entro il 2030 per i consumatori

I consumatori beneficiano già di circa 34 miliardi di euro all’anno grazie al mercato interno dell’energia dell’UE. Un’ulteriore integrazione potrebbe aumentare tali benefici fino a 40-43 miliardi di euro all’anno già entro il 2030, scrive la Commissione. Per rendere l’elettricità più accessibile, la Commissione affronterà tutte e tre le componenti delle bollette energetiche, ovvero i costi di rete e di sistema, le tasse e le imposte e i costi di fornitura. I prezzi del gas nell’UE sono troppo alti e stanno influenzando la competitività dell’industria europea. Per garantire una concorrenza leale, la Commissione intensificherà il controllo dei mercati del gas dell’UE con l’aiuto dell’Agenzia per la cooperazione tra i regolatori dell’energia (ACER), dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e dei regolatori nazionali. Ci impegneremo, spiega la Commissione, anche con fornitori di GNL affidabili per identificare ulteriori importazioni competitive in termini di costi e sfruttare il potere d’acquisto dell’Unione aggregando la domanda delle aziende dell’UE. La Commissione si impegnerà a completare l’Unione dell’energia, con più interconnettori, una rete più forte e scambi transfrontalieri, e lancerà una serie di iniziative per promuovere l’elettrificazione e la decarbonizzazione dei settori del riscaldamento e del raffreddamento, per mobilitare capitali privati e digitalizzare ulteriormente il sistema energetico, tra gli altri.

