La reporter ha perso la vita in un attacco con droni, era caporedattrice della redazione multimediale della testata

Una giornalista della testata ucraina Ukrinform, Tetyana Kulyk, è rimasta uccisa in un attacco con droni lanciato nella notte tra martedì e mercoledì dalla Russia nella regione di Kiev. Kulyk era autrice e conduttrice del progetto ‘Nation of the Invincibles’ e ricopriva il ruolo di caporedattrice della redazione multimediale di Ukrinform. “Tetiana Kulyk è stata una giornalista meravigliosa, ha realizzato molti programmi sulla nostra lotta e sui nostri eroi“, l’ha ricordata il direttore della testata, Serhiy Cherevatyi, “ieri avevamo parlato della preparazione di un’intervista con Kirill Budanov. Rimarrà per sempre nei nostri cuori e nei nostri ricordi. Vendicheremo la nostra collega con materiali che smascherino i crimini di guerra dell’aggressore. E, come ha affermato Kyrylo Budanov in questa intervista, tutti i carnefici del popolo ucraino saranno sicuramente puniti“.

🕯 Під час нічної атаки БпЛА на Київщину загинула наша колега, журналістка Укрінформу Тетяна Кулик Російський дрон влучив у її будинок в Бучанському районі, внаслідок чого сталася пожежа. Тетяна Кулик – авторка і ведуча проєкту «Нація непереможних», яка виконувала обов’язки… pic.twitter.com/Y3BIfrNRJL — Ukrinform (@UKRINFORM) February 26, 2025

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata