L’ostaggio israeliano liberato Iair Horn ha chiesto la liberazione del fratello minore detenuto a Gaza, rendendo omaggio a Shiri Bibas e ai suoi due figli piccoli uccisi durante la prigionia. Parlando nella piazza chiamata ‘Piazza degli Ostaggi’ a Tel Aviv, Horn non è riuscito a trattenere le lacrime mentre chiedeva il ritorno del fratello minore Eitan. Ha invitato i leader a firmare l’accordo per la seconda fase del cessate il fuoco, durante la quale è previsto il ritorno dei restanti 63 ostaggi, tra cui il corpo di un soldato israeliano ucciso e rapito nel 2014. Horn, insieme a decine di ambasciatori stranieri in Israele, ha acceso una candela e deposto un fiore rosso al memoriale della famiglia Bibas.

