Almeno due persone sono rimaste ferite in una sparatoria nei pressi del tribunale statale della città di Bielefeld nella Germania occidentale. La polizia ha dichiarato in una nota di non poter escludere un collegamento con un processo in corso presso il tribunale. Un sospettato è attualmente sotto processo per l’accusa di omicidio in relazione alla morte, avvenuta quasi un anno fa, di un ex pugile, ucciso a colpi d’arma da fuoco a Bielefeld.

