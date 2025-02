Un ponte in costruzione nella città di Cheonan, in Corea del Sud, è crollato uccidendo almeno due operai e ferendone altri sette. Dieci persone stavano lavorando al cantiere sopraelevato di un’autostrada, a circa 90 chilometri a sud di Seoul, quando un tratto della struttura ha ceduto intrappolando i lavoratori sotto le macerie, ha dichiarato l’Agenzia nazionale dei vigili del fuoco. Il presidente ad interim Choi Sang-mok ha esortato le autorità a mobilitare tutto il personale e le attrezzature disponibili per soccorrere gli operai e ha fatto aprire un’indagine sul crollo del ponte.

