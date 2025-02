Il gesto dopo il parto. La ragazza era in Europa con un viaggio organizzato, è accusata di omicidio

Una giovane donna statunitense in viaggio per l’Europa è stata arrestata con l’accusa di aver gettato un neonato dalla finestra di un hotel a Parigi, uccidendolo.

Il gesto

Secondo quanto riferito dal procuratore della capitale francese, il neonato è stato gettato dalla finestra del secondo piano di un hotel lunedì mattina, 24 febbraio. I soccorritori hanno portato il neonato in ospedale, ma per lui non c’è stato niente da fare. Era stata portata in ospedale per le cure mediche dopo il parto ed è lì che è stata fermata.

Il viaggio organizzato

La donna è arrivata in Europa con un gruppo di coetanei dagli Stati Uniti grazie a un viaggio organizzato da EF Gap Year. “Siamo profondamente scioccati e rattristati da questo tragico evento e i nostri pensieri sono rivolti a tutte le persone colpite in questo momento difficile”, ha detto un portavoce di EF Gap Year, Adam Bickelman, in un comunicato. “Stiamo collaborando pienamente con le autorità locali che continuano le loro indagini”, si legge nella nota, “a tutti i membri del gruppo è stato offerto un supporto psicologico e stiamo estendendo il nostro sostegno alle famiglie coinvolte”.

L’indagine per omicidio di minore

L’unità di polizia per la protezione dei minori è stata incaricata di indagare sul caso come omicidio di minore. Le autorità stanno valutando la possibilità di una negazione della gravidanza, una condizione in cui una donna rimane inconsapevole o nega la propria gravidanza fino al momento del travaglio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata