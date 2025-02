La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa arrivano a Kiev per mostrare il loro sostegno all’Ucraina nel terzo anniversario dell’invasione russa. I leader dei 27 Paesi dell’Unione Europea terranno un vertice d’emergenza il 6 marzo per discutere delle prossime mosse per l’Ucraina e la sicurezza dell’Europa. Costa ha annunciato domenica la convocazione del vertice a Bruxelles.

