L'incontro nel giorno del terzo anniversario della guerra in Ucraina

Il presidente russo Vladimir Putin ha ricevuto a Mosca il Gran muftì e capo dell’Amministrazione spirituale dei musulmani di Russia Talgat Tadzhuddin nel giorno del terzo anniversario dell’inizio della guerra in Ucraina. Il capo del Cremlino ha ringraziato Tadzhuddin per il contributo dato da lui “e da tutti i leader spirituali all’unità interconfessionale e all’armonia della Federazione russa”. Il Gran Muftì ha portato in dono a Putin una spada e uno scudo. “Nel giorno giorno in cui fu annunciata la ‘operazione speciale’ abbiamo contattato le nostre sedi regionali per radunare le truppe”, ha detto il leader religioso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata