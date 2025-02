Lunedì i militari israeliani hanno diffuso dei video che mostra la loro operazione contro i militanti palestinesi in Cisgiordania. Per la prima volta in decenni, domenica i carri armati israeliani sono entrati a Jenin. Le autorità palestinesi hanno definito la mossa una “pericolosa escalation”. Questo avviene dopo che il ministro della Difesa israeliano ha dichiarato che le truppe rimarranno in alcune parti del territorio per un anno e che decine di migliaia di palestinesi fuggiti non potranno rientrare.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata