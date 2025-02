Israele ha comunicato che è rinviato il rilascio di centinaia di detenuti palestinesi “fino a quando non sarà assicurato il rilascio dei prossimi ostaggi, e senza le cerimonie umilianti” alle consegne dei prigionieri israeliani a Gaza. La dichiarazione è arrivata dall’ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu. Nelle immagini le famiglie dei detenuti in attesa della liberazione si allontanano. Il rilascio di 620 prigionieri palestinesi era stato posticipato per diverse ore e doveva avvenire subito dopo il rilascio di sei ostaggi sabato.

Doveva essere la più grande liberazione in un giorno di prigionieri nella prima fase del cessate il fuoco a Gaza. Le autorità palestinesi hanno confermato lo stop “fino a nuovo avviso”.

