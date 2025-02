“In questa storica serata, benvenuti alla Konrad Adenauer Haus. Il 23 febbraio 2025, noi, Cdu e Csu, l’Unione, abbiamo vinto queste elezioni“. Lo ha detto il leader della Cdu e candidato cancelliere dell’Unione Friedrich Merz, dalla sede di Berlino, dopo i primi exit poll delle elezioni federali che vedono il suo partito in testa con il 29%. “Sono consapevole della responsabilità e della portata del compito che ci attende. So che non sarà facile. Abbiamo combattuto una campagna elettorale molto dura. L’obiettivo ora è quello di formare un governo in grado di agire il più rapidamente possibile”, ha aggiunto Merz.

