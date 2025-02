L’Idf conferma di aver dispiegato carri armati in Cisgiordania per ampliare l’operazione antiterrorismo in corso nell’area di Jenin. Lo riporta il Times of Israel, spiegando che “è la prima volta dall’Operazione Scudo Difensivo del 2002 che i tank dell’Idf operano in Cisgiordania”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata