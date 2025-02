Mancano ancora cinque giorni all’inizio ufficiale del Carnevale di Rio de Janeiro, ma la festa è già iniziata. Le strade della città brasiliana sono già affollate, con numerose bande musicali che sfilano per le vie a ritmo di samba. Migliaia di persone, in costume e non, si sono riunite per ballare e festeggiare.

