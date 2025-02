Luigi Mangione, il 26enne accusato di avere ucciso lo scorso 4 dicembre il Ceo di UnitedHealthcare Brian Thompson su un marciapiede di Manhattan, venerdì 21 febbraio era in tribunale a New York per un’udienza del procedimento a suo carico. Mangione è arrivato con le mani e le caviglie ammanettate, indossando un giubbotto antiproiettile sopra un maglione verde. Ad accoglierlo, dentro e fuori dall’aula, molti suoi sostenitori, con indosso anche loro indumenti verdi e in alcuni casi magliette con la scritta “Free Luigi”. Il 26enne si è dichiarato non colpevole delle accuse a livello statale ma deve ancora fare la sua dichiarazione di colpevolezza riguardo a quelle a livello federale.

