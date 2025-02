Attacco con coltello nel centro di Berlino, nei pressi del memoriale per la Shoah. Come riferito dalla polizia di Berlino “intorno alle 18.00, un uomo è stato gravemente ferito da uno sconosciuto nel campo delle stele del Memoriale degli ebrei assassinati in Europa nel quartiere Mitte. Il ferito è stato portato in ospedale”. La polizia ha arrestato un sospettato nei pressi della scena del crimine.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata