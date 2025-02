In merito alla guerra in Ucraina “lavoriamo per dare un contributo europeo per arrivare alla fine della guerra. Siamo soltanto all’inizio. L’Europa deve essere protagonista con Russia e Stati Uniti di una trattativa che possa portare a una pace giusta. Siamo all’inizio di un percorso, non è certamente la fine della guerra”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della sua visita ai bambini palestinesi malati di tumore ricoverati all’ospedale Regina Margherita di Torino. “Mi auguro che nel giro di qualche mese si possa arrivare alla fine della guerra ma dipende dalle parti in causa – ha aggiunto – ce la metteremo tutta e l’Europa dovrà essere protagonista al tavolo delle trattativa”.

