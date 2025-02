Un’ondata di freddo artico ha colpito il Texas settentrionale costringendo l’Austin Street Center, uno dei più grandi rifugi per senzatetto di Dallas, ad aprire tre nuove strutture per fornire ai bisognosi un posto sicuro e caldo. Il responsabile del centro David Stucker afferma che hanno aiutato quasi 4mila persone. La perturbazione artica sta portando un freddo da record negli Stati Uniti centrali e i meteorologi prevedono che alcune zone sperimenteranno le temperature più fredde mai registrate prima in questa stagione.

