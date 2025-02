Il programma, che fa parte delle trattative di revisione della Brexit, è dedicato ai giovani under 30

Il Regno Unito offrirà un programma di visti per i giovani dell’Ue under 30 come parte delle trattative di revisione della Brexit.

Cosa prevede il programma del Regno Unito

Secondo il Times, che per primo rivela il progetto, l’accordo ‘in stile australiano’ consentirebbe a decine di migliaia di giovani cittadini dell’Unione europea di vivere e lavorare nel Regno Unito per un massimo di tre anni. Secondo un piano che sarà presentato dai negoziatori britannici, decine di migliaia di persone potrebbero venire in Uk per vivere e lavorare per due anni, con la possibilità di un’estensione del visto di un anno. Lo schema di reciprocità consentirebbe poi ai giovani britannici, di età compresa tra i 18 e i 30 anni, un accesso simile ai Paesi dell’Unione Europea.

