È iniziato a Budapest il processo contro l’attivista tedesca di estrema sinistra Maja T.. Come accaduto per Ilaria Salis, la donna è apparsa in tribunale con le manette ai polsi. Maja T. è accusata di far parte di un gruppo di antifascisti che avrebbero attaccato violentemente persone che ritenevano associate a una commemorazione dell’estrema destra, in Ungheria nel 2023. “Sono perseguita da uno Stato europeo perché sono antifascista”, ha detto Maya T. in aula. Secondo quanto riferito, i pubblici ministeri ungheresi le avrebbero offerto una pena di 14 anni in cambio di una dichiarazione di colpevolezza. Senza un accordo il processo potrebbe protrarsi per anni. Alcuni manifestanti si sono riuniti all’esterno del tribunale. Tra di essi anche Wolfgang Jarosch, il padre di Maja T.: ” “Questo processo non dovrebbe nemmeno esistere. Potrebbe esserci una pena fino a 24 anni, e non è possibile alcuna preparazione processuale adeguata”, ha dichiarato Jarosch.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata