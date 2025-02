Donald Trump non indietreggia sul Canada. Il Presidente degli Stati Uniti ha parlato a una riunione dell’Associazione dei Governatori Repubblicani a Washington, ribadendo il suo desiderio di assorbire il Canada come il 51mo Stato dell’Unione e aggiungendo che Ottawa potrebbe conservare il suo inno nazionale. “Penso che il Canada, sapete, dovrà pagare dazi sulle automobili, il legname, il petrolio e il gas… e ottiene il 95% dei suoi prodotti dagli Stati Uniti”, ha dichiarato Trump. Riferendosi poi a un recente match di hockey a Montreal, prima del quale i tifosi canadesi hanno fischiato l’inno nazionale statunitense, Trump ha detto di ritenere che “alla fine” lo applaudiranno. “Dovremo trovare un accordo, perché in fondo mi piace ‘O Canada’ “, ha detto l’inquilino della Casa Bianca riferendosi all’inno nazionale canadese. Il tycoon, infine, ha definito nuovamente il primo ministro canadese Justin Trudeau un “Governatore”.

