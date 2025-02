Il rientro di Suni Williams e Butch Wilmore, bloccati da 8 mesi nello spazio, al centro del botta e risposta su X

Si è accesa sul social X una lite tra l’astronauta danese Andreas Mogensen ed Elon Musk. Tutto è nato da un’intervista rilasciata dal ceo di Tesla e Space X a Fox News in cui affermava che gli astronauti della Nasa Suni Williams e Butch Wilmore, bloccati da otto mesi sulla stazione spaziale, siano “stati lasciati lassù per ragioni politiche” dell’amministrazione Biden.

Mogensen ha risposto su X: “Che bugia. E da chi si lamenta della mancanza di onestà dei media tradizionali”.

And from someone who complains about lack of honesty from the mainstream media. https://t.co/DxofPYolon

Poco dopo è arrivata la replica di Musk: “Sei completamente ritardato. SpaceX avrebbe potuto riportarli indietro diversi mesi fa. L’ho offerto direttamente all’amministrazione Biden e si sono rifiutati. Il ritorno è stato rimandato per motivi politici. Idiota”.

I OFFERED THIS DIRECTLY to the Biden administration and they refused.

La lite è poi continuata con un altro post dell’astronauta: “Elon, ammiro da tempo te e ciò che hai realizzato, soprattutto in SpaceX e Tesla. Sai bene quanto me che Butch e Suni torneranno con Crew-9, come previsto dallo scorso settembre. Anche ora, non state inviando una navicella di soccorso per riportarli a casa. Torneranno a bordo della capsula Dragon che si trova sulla stazione spaziale internazionale dallo scorso settembre”.

Elon, I have long admired you and what you have accomplished, especially at SpaceX and Tesla.

You know as well as I do, that Butch and Suni are returning with Crew-9, as has been the plan since last September. Even now, you are not sending up a rescue ship to bring them home.…

— Andreas Mogensen (@Astro_Andreas) February 20, 2025