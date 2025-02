Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato Donald Trump di spargere disinformazione, il giorno dopo che l’ex presidente degli Stati Uniti ha accusato Kiev di aver iniziato la guerra con la Russia. “Purtroppo, il presidente Trump, per il quale ho grande rispetto come leader di una nazione che rispettiamo molto, per il popolo americano che ci ha sempre sostenuto, vive in una bolla di disinformazione”, ha dichiarato Zelensky parlando con i giornalisti a Kiev. Il presidente ucraino si riferiva al fatto che Trump, parlando ieri a Mar-a-Lago in Florida, ha detto che l’indice di gradimento del presidente ucraino è al 4%.

“Abbiamo visto questa disinformazione. Capiamo che proviene dalla Russia”, ha detto Zelensky a chi gli chiedeva di questo in conferenza stampa. Trump “vive in questo spazio di disinformazione”, ha aggiunto. Trump ha anche suggerito che l’Ucraina dovrebbe tenere le elezioni, che sono state rinviate a causa della guerra e della conseguente imposizione della legge marziale, in conformità con la Costituzione ucraina. Zelensky ha fatto queste dichiarazioni poco prima di incontrare Keith Kellogg, l’inviato speciale degli Stati Uniti per l’Ucraina e la Russia, che è arrivato a Kiev mercoledì. Kellogg incontrerà il leader ucraino e i vertici militari, all’indomani dell’incontro fra Usa e Russia che si è svolto ieri a Riad, in Arabia Saudita.

