Il Capo dello Stato ebraico: "Ringrazio l'Italia per la lotta contro l'antisemitismo"

Il Capo di Stato di Israele Isaac Herzog in visita al Tempio Maggiore di Roma. Nella sinagoga, piena per l’occasione di bandiere con la stella di David, il presidente ha incontrato la comunità ebraica romana al centro del loro quartiere. “Desidero esprimere riconoscimento e apprezzamento per il lavoro dei governi italiani nell’aver custodito la cultura e la storia ebraica in Italia e gli importanti passi che sono stati compiuti per la memoria della Shoah e per la lotta contro l’antisemitismo e l’odio verso Israele, compresa l’adozione della definizione di antisemitismo dell’IHRA”, ha detto Herzog durante il suo intervento di apertura della cerimonia, subito dopo la sua visita istituzionale a Palazzo Chigi: “Sono appena tornato dall’incontro con Meloni e sono felice dell’adozione del programma per la lotta contro l’antisemitismo e per l’importante partecipazione del mio amico Presidente Sergio Mattarella alla cerimonia per l’80° anniversario della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz”.

In conclusione del suo intervento il Capo di Stato israeliano ha fatto riferimento all’attuale fase del conflitto israelo-palestinese inaspritosi a causa degli attentati del 7 ottobre 2023 rivolgendo un appello di unità: “Siamo davvero davanti al male assoluto e crudele. Un male che uccide, tortura e rapisce madri e bambini, motivato da una ideologia omicida jihadista. Un male che massacra intere famiglie. Un male che continua a commettere crimini contro l’umanità anche in questi istanti. Questi giorni sono un campanello d’allarme. Non solo per la nostra nazione, ma anche per l’intera famiglia delle nazioni. Contro questo male, guidato dal dispotico regime iraniano, dobbiamo rimanere uniti con determinazione, fermezza e coraggio”. Tra le autorità presenti l’Ambasciatore di Israele in Italia Jonathan Peled, il presidente della Comunità ebraica di Roma Victor Fadlun, il Rabbino capo di Roma Riccardo Di Segni e il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.

