Le ipotesi trapelate da indiscrezioni di stampa e poi negate dal Dipartimento di Stato Usa

Si ipotizza una road map per raggiungere la pace in Ucraina. La proposta, inizialmente trapelata e poi smentita, sarebbe emersa durante i colloqui a Riad. Le delegazioni di Russia e Stati Uniti, guidate dal ministro degli esteri russo Sergej Viktorovič Lavrov e dal segretario di Stato Marco Rubio, incontratesi oggi per discutere della guerra in Ucraina, starebbero valutando un piano articolato in tre fasi, secondo quanto riportato da Fox News, citando fonti diplomatiche. In pratica, il percorso prevede innanzitutto il raggiungimento di un cessate il fuoco, seguito dall’indizione di nuove elezioni in Ucraina e, infine, dalla stipula di un accordo di pace.

Nuove elezioni in Ucraina

Le nuove elezioni a Kiev rappresenterebbero una “parte fondamentale” dell’accordo per porre fine al conflitto, come emerge dall’incontro odierno a Riad in Arabia Saudita. Tuttavia, sia Mosca che Washington ritengono che il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy abbia “scarse possibilità di vittoria”. Secondo le stesse fonti, il presidente russo Vladimir Putin sarebbe convinto che qualsiasi candidato diverso dall’attuale Zelenskyy risulterebbe “più flessibile e pronto a negoziare e a fare concessioni”.

Il ruolo dell’Europa

A proposito del conflitto, il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato al termine dei colloqui: “L’Unione Europea dovrà essere al tavolo a un certo punto, perché anch’essa ha imposto sanzioni alla Russia. L’obiettivo è porre fine a questo conflitto in modo equo, duraturo, sostenibile e accettabile per tutte le parti coinvolte. Questo è ciò di cui ci occuperemo”.

La smentita del Dipartimento di Stato

Infine, è stata seccata la smentita sulle indiscrezioni riguardanti la road map. “Una telefonata seguita da una riunione non è sufficiente per stabilire una pace duratura. Dobbiamo agire e oggi abbiamo fatto un importante passo avanti”, recita una nota del Dipartimento di Stato americano al termine dei colloqui tra Stati Uniti e Russia a Riad in Arabia Saudita.

