Si tratta di una riunione informale con i capi di governo di Germania, Regno Unito, Italia, Polonia, Spagna, Paesi Bassi, Danimarca e i leader di Ue e Nato

Lunedì pomeriggio si terrà il vertice di Parigi. L’Eliseo ha confermato che il presidente francese, Emmanuel Macron, ha convocato per domani pomeriggio una “riunione informale con i capi di governo di Germania, Regno Unito, Italia, Polonia, Spagna, Paesi Bassi e Danimarca, nonché con il presidente del Consiglio europeo, la presidente della Commissione europea e il segretario generale della Nato”.

I motivi del vertice di Parigi

Il motivo è quello di “avviare consultazioni tra i leader europei sulla situazione in Ucraina e sulle questioni di sicurezza in Europa”. I lavori – viene spiegato ancora – “potrebbero poi essere estesi ad altri formati, con l’obiettivo di riunire tutti i partner interessati alla pace e alla sicurezza in Europa”.

La notizia era stata confermata precedentemente dal ministro degli Esteri francese, Jean-Noel Barrot.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata