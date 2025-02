Un attacco di droni israeliani nel Libano meridionale ha ucciso il capo delle operazioni militari di Hamas nel Paese. Lo ha affermato l’esercito israeliano. L’attacco è avvenuto alla vigilia della scadenza per il ritiro completo di Israele dal Libano meridionale in base all’accordo di cessate il fuoco che ha posto fine a una guerra lunga 14 mesi tra Israele e Hezbollah. L’esercito israeliano ha affermato di aver ucciso Mohammad Shaheen, il capo del dipartimento operativo di Hamas in Libano. L’esercito ha accusato Shaheen di “aver recentemente pianificato attacchi terroristici, diretti e finanziati dall’Iran, dal territorio libanese contro i cittadini dello stato di Israele”. Hamas ha confermato la morte di Shaheen, ma lo ha descritto come un comandante militare.

