Mosca ha colpito con droni 'shaheed'. Città senza riscaldamento

Oltre 100mila persone sono rimaste al freddo a Mykolaiv, città nel sud dell’Ucraina. Lo ha fatto sapere Volodymyr Zelensky nel suo canale Telegram.

“Oggi, più di centomila persone a Mykolaiv sono rimaste senza riscaldamento a causa di un attacco russo con droni ‘shaheed’ alle infrastrutture critiche della città. Una normale città ucraina, normali infrastrutture civili”, ha detto il presidente ucraino.

“Questo non ha nulla a che vedere con i combattimenti e la situazione al fronte, dimostra ancora una volta che i russi stanno combattendo contro il nostro popolo, contro la vita in Ucraina. E combattono con cattiveria, senza allentare la pressione. Non è questo che fanno coloro che vogliono davvero che la pace venga ristabilita e si preparano ai negoziati”, ha aggiunto precisando che tutte le squadre stanno ora lavorando per ripristinare il riscaldamento in città.

