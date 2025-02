Tanti i fedeli che si sono radunati davanti all’ospedale Gemelli, di Roma, per dimostrare al propria vicinanza a Papa Francesco ricoverato da venerdì per curare la sua bronchite. “Purtroppo non si risparmia, abbiamo bisogno di lui“, dice una donna nei pressi del nosocomio. In tanti sono anche in piazza San Pietro. “Tutte le sere gli dico una preghiera”, racconta una fedele.

