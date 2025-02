Un tribunale di Mosca ha preso in custodia un altro cittadino statunitense dopo che i funzionari doganali avrebbero trovato marmellata alla cannabis nel suo bagaglio. Il tutto pochi giorni dopo lo scambio di prigionieri tra Russia e Stati Uniti, che la Casa Bianca aveva definito un disgelo diplomatico e un passo verso la fine dei combattimenti in Ucraina. Caleb Wayne Byers è stato posto in custodia per 30 giorni in attesa di indagini, con l’accusa di traffico di droga. Se condannato, rischia fino a sette anni di carcere. L’agenzia Interfax ha riferito che l’americano è stato arrestato all’aeroporto Vnukovo di Mosca dopo essere arrivato da Istanbul venerdì scorso.

