Associated Press si rifiuta di riconoscere il cambio di nome del Golfo del Messico in Golfo d'America

Prosegue il braccio di ferro tra l’Associated Press e l’Amministrazione Trump. La Casa Bianca afferma che limiterà l’accesso dei giornalisti dell’AP allo Studio Ovale e all’Air Force One.

L’annuncio

“L’Associated Press continua a ignorare il legittimo cambio di nome geografico del Golfo d’America“, ha affermato il vice capo dello staff della Casa Bianca Taylor Budowich in un post su X. “Questa decisione non è solo divisiva, ma espone anche l’impegno dell’Associated Press alla disinformazione. Mentre il loro diritto a un’informazione irresponsabile e disonesta è protetto dal Primo Emendamento, non garantisce il loro privilegio di accesso illimitato a spazi limitati, come lo Studio Ovale e l’Air Force One”, ha aggiunto il portavoce, affermando che in futuro “lo spazio sarà ora aperto” ad altri giornalisti che coprono gli eventi della Casa Bianca. “I giornalisti e i fotografi dell’Associated Press manterranno le loro credenziali per il complesso della Casa Bianca”, ha affermato Budowich.

Le misure precedenti

L’annuncio arriva pochi giorni dopo che la Casa Bianca ha impedito all’AP di coprire una serie di eventi presidenziali per il rifiuto dell’agenzia di cambiare la denominazione “Gulf of Mexico” in “Gulf of America”. La White House Correspondents’ Association ha condannato l’Amministrazione per la seconda volta dopo che i reporter dell’AP erano stati esclusi dalla conferenza stampa del presidente Trump e del premier indiano Modi.

