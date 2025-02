Fermato il conducente. Un testimone ha parlato di un gesto deliberato.

A Monaco di Baviera, in Germania, un’auto ha investito un gruppo di persone che stavano partecipando ad una protesta sindacale indetta dal sindacato tedesco Ver.di. La polizia ha parlato di diversi feriti. Almeno 20, riportano i media, di cui alcuni gravi. Tra le vittime ci sarebbero anche bambini. Le ambulanze sono sul posto. Non si sa ancora nulla dei retroscena dietro il gesto.

Fermato il conducente

Il conducente dell’auto è stato fermato. Lo ha riferito in un messaggio su X la polizia della capitale bavarese. L’operazione è avvenuta nella zona di Dachauer Strasse. L’autista ha potuto quindi essere bloccato sul posto. Non rappresenta più alcun pericolo, ha riferito la polizia, che non ha fornito ulteriori informazioni.

La dinamica

Secondo le prime ricostruzioni, intorno alle 10.30, una Mini Cooper avrebbe accelerato e poi si sarebbe lanciata contro i manifestanti in Seidlstrasse. L’indagine della polizia dovrà chiarire se l’uomo al volante, fermato sul posto dalle forze dell’ordine, ha deliberatamente investito la folla o se ha scambiato acceleratore e freno.

Un testimone

Secondo quanto riportato da BR24, un testimone oculare ha riferito che l’auto ha deliberatamente investito il gruppo di persone.

