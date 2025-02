Il tycoon sente al telefono il leader russo che lo invita a Mosca. Il presidente Usa parla anche con Zelensky

“Probabilmente ci incontreremo in Arabia Saudita”. Così Donald Trump, parlando alla Casa Bianca, su un suo possibile incontro con Vladimir Putin. “Vogliamo mettere fine alla guerra. La guerra è un disastro”, ha detto il presidente Usa che nella giornata di ieri ha sentito telefonicamente sia il leader del Cremlino che il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

Wsj, Cina propone vertice Trump-Putin per mettere fine a guerra

La Cina avrebbe proposto un vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin per trovare un accordo che metta fine alla guerra in corso in Ucraina. Lo riporta il Wall Street Journal, secondo le cui fonti la proposta sarebbe stata recapitata all’entourage di Trump nelle scorse settimane da parte di funzionari del governo di Pechino.

