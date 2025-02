Dmitry Peskov: "La Russia non ha mai discusso e non discuterà mai la questione"

La Russia non ha mai discusso e non discuterà la questione di uno scambio dei suoi territori, è impossibile. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, come riporta l’agenzia di stampa russa Tass. “Questo è impossibile. La Russia non ha mai discusso e non discuterà mai la questione di uno scambio di territori”, ha dichiarato Peskov.

