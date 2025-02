Sono atterrati a Caracas i due aerei della compagnia Conviasa con a bordo circa 190 passeggeri venezuelani deportati dagli Stati Uniti. Una vittoria per il presidente Donald Trump nei suoi sforzi per convincere più Paesi a riaccogliere i propri cittadini. I voli di deportazione dagli Stati Uniti verso il Venezuela sono stati interrotti per anni, tranne che per un breve periodo nell’ottobre 2023 durante l’amministrazione Biden, la svolta è arrivata dopo che l’inviato di Trump Richard Grennell ha visitato Caracas all’inizio di questo mese. La televisione e la radio di Stato venezuelane hanno trasmesso in diretta l’arrivo dei voli Conviasa a Caracas da Fort Bliss, una base dell’esercito statunitense a El Paso, in Texas. “Questo è il mondo che vogliamo, un mondo di pace, comprensione, dialogo e cooperazione”, ha dichiarato il presidente del Venezuela Nicolás Maduro.

