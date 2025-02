Von der Leyen: "Pronti a contromisure ferme e proporzionate"

Donald Trump ha firmato nella serata di lunedì due proclamazioni ufficiali che impongono dazi del 25% sulle importazioni di acciaio e alluminio dall’estero. I provvedimenti hanno una portata globale, senza esclusioni. I dazi entreranno in vigore il 12 marzo. E’ quanto si legge nei due provvedimenti esecutivi firmati da Trump e pubblicati sul sito della Casa Bianca. Si tratta di nuove misure dopo quelle già imposte, e poi rinviate, a Canada e Messico.

Le misure economiche

Con i provvedimenti il presidente degli Stati Uniti ha cancellato le eccezioni e le esenzioni dalle tariffe che lui stesso aveva imposto sull’acciaio nel 2018. Trump ha anche aumentato i dazi sull’alluminio imposti nel 2018 al 10%, portandoli al 25%. “Siamo stati presi a pugni sia dagli amici che dai nemici. È tempo che le nostre grandi industrie tornino in America“, ha detto il presidente.

Von der Leyen: “Contromisure ferme e proporzionate”

“Mi rammarico profondamente della decisione degli Stati Uniti di imporre dazi sulle esportazioni europee di acciaio e alluminio. I dazi sono tasse: dannose per le aziende, peggio per i consumatori. I dazi ingiustificati sull’Ue non rimarranno senza risposta: innescheranno contromisure ferme e proporzionate. L’Ue agirà per salvaguardare i propri interessi economici. Proteggeremo i nostri lavoratori, le nostre aziende e i nostri consumatori”. Lo afferma in una dichiarazione la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

