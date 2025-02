La premier thailandese Paetongtarn Shinawatra ha accolto Naomi Campbell alla Government House di Bangkok per discutere dello sviluppo dell’industria della moda in Thailandia. Secondo un comunicato stampa diffuso dopo l’incontro, la 54enne supermodella inglese ha dichiarato di essere pronta a sostenere gli sforzi per migliorare le competenze dei thailandesi nel settore, condividendo la sua conoscenza ed esperienza nella fashion industry. Shinawatra ha avviato una campagna per promuovere il ‘soft power’ del Paese, ovvero la sua capacità di esercitare influenza nel mondo attraverso aspetti della sua cultura, con la moda tra i pilastri fondamentali della strategia. Attualmente, Naomi Campbell è coinvolta in un’azione legale nel Regno Unito per cercare di revocare un divieto quinquennale sulla gestione di una fondazione benefica. La supermodella 54enne ha affermato di essere stata ingannata da un altro amministratore fiduciario e di non essere a conoscenza del modo in cui ‘Fashion for Relief’ fosse gestita.

