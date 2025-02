Studenti, motociclisti e agricoltori hanno bloccato un importante ponte della capitale serba, Belgrado, domenica per protestare contro il governo. Gli studenti universitari stanno guidando le manifestazioni scoppiate dopo che una tettoia di cemento è crollata alla stazione ferroviaria centrale di Novi Sad il 1° novembre, uccidendo quindici persone. Le proteste per chiedere giustizia per la tragedia che attribuiscono a lavori di ristrutturazione approssimativi dovuti alla corruzione del governo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata