Seggi aperti in Kosovo per le elezioni parlamentari. Si vota dalle ore 7 alle 19. Le elezioni sono considerate un test chiave per il partito Vetëvendosje! del primo ministro Albin Kurti che quattro anni fa ha ottenuto una vittoria schiacciante. È la prima volta dall’indipendenza del 2008 che il parlamento del Kosovo ha completato un mandato di quattro anni.

Il voto determinerà tra l’altro chi guiderà la parte kosovara nei negoziati per normalizzare i legami con la Serbia, che si sono nuovamente arenati l’anno scorso. Sono circa 2 milioni gli elettori aventi diritto che potranno votare in 941 seggi elettorali. Saranno eletti 120 parlamentari tra quasi 600 candidati di 27 gruppi politici. Si candida anche un candidato indipendente. I

l parlamento kosovaro ha 20 seggi riservati alle minoranze, indipendentemente dai risultati delle elezioni, 10 dei quali sono per la minoranza serba.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata