Le immagini dell’arrivo del leader della Lega Matteo Salvini sul palco dell’Hotel Marriott Auditorium di Madrid in Spagna per dare inizio all’evento pubblico del gruppo europeo dei Patrioti nella capitale spagnola. Insieme a lui gli altri leader del partito tra cui il presidente di Vox Santiago Abascal, che fa gli onori di casa, il premier ungherese Viktor Orban, la leader del Rassemblement National Marine Le Pen e l’olandese Geert Wilders. Applausi della platea nei loro confronti, secondo gli organizzatori in sala sono presenti circa duemila persone.

