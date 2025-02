Il caso si intreccia con la vicenda della liberazione di Almasri, che vede la Corte nel mirino dell'Italia

“La Corte penale internazionale (Cpi) garantisce l’accertamento delle responsabilità per i crimini internazionali e dà voce alle vittime in tutto il mondo. Deve poter proseguire liberamente la lotta contro l’impunità globale“. È una risposta secca quella che la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha dato alla decisione di Donald Trump di imporre sanzioni alla Corte dell’Aja. Un commento che arriva a stretto giro da quello del presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, che giovedì alla luce delle misure di Trump contro la Corte ha deciso di incontrarne la presidente Tomoko Akane. “Sanzionare la CPI minaccia l’indipendenza della Corte e mina il sistema di giustizia penale internazionale nel suo complesso”, ha poi tuonato al termine dell’incontro, dove non si sarebbe parlato del caso italiano legato al rilascio del torturatore libico Almasri. Su questo l’Italia è già nell’occhio del ciclone che vede la CPI bersagliata dal nuovo inquilino della Casa Bianca ma anche dal premier israeliano Benjamin Netanyahu secondo cui la Corte che ha emesso un mandato di arresto contro di lui è un’organizzazione “scandalosa e corrotta”.

The ICC guarantees accountability for international crimes and gives a voice to victims worldwide.

It must be able to freely pursue the fight against global impunity.

Europe will always stand for justice and the respect of international law.

